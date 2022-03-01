Современная Автоматика - системы водоснабжения, канализации, очистки и водоподготовки

Компания «Завод «Современная Автоматика» разработала типовое решение блочно-модульного водозаборного узла «SOV-BLOK», включающего в себя комплекс оборудования химической водоочистки (механическую очистку, обезжелезивание, сорбцию, обратный осмос, ультрафиолетовое обеззараживание) и станции повышения давления и пожаротушения.

Технологические схемы и разные варианты комплектации ВЗУ позволяют применять модульные насосные станции практически в любых схемах централизованных систем водоснабжения населенных пунктов и промышленных предприятий.