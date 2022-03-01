Современная Автоматика - системы водоснабжения, канализации, очистки и водоподготовки

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- Разработка раздела Технология (ТХ)
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Промышленные насосы CNP (Китай) в наличии в Москве
Поставка промышленных насосов CNP для водоснабжения и водоотведения:
- центробежные насосы (моноблочные, консольные)
- многоступенчатые насосы
- погружные насосы
- циркуляционные насосы «ин-лайн»
Блочно-модульный ВЗУ «SOV-BLOK»
Компания «Завод «Современная Автоматика» разработала типовое решение блочно-модульного водозаборного узла «SOV-BLOK», включающего в себя комплекс оборудования химической водоочистки (механическую очистку, обезжелезивание, сорбцию, обратный осмос, ультрафиолетовое обеззараживание) и станции повышения давления и пожаротушения.
Технологические схемы и разные варианты комплектации ВЗУ позволяют применять модульные насосные станции практически в любых схемах централизованных систем водоснабжения населенных пунктов и промышленных предприятий.
- Котеджные поселки, Жилые комплексы, объекты ЖКХ
- Промышленность, сезонные производства, аварийное водоснабжение
- Объекты сельского хозяйства
- Автодороги, АЗС, транспортная инфраструктура
- Воинские части, временные базы МЧС, вахтовые городки
- Отели, санатории и туристическая инфраструктура
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Комплексный подход
Компания обладает собственным проектно-конструкторским бюро (СРО), производственной базой, инженерным составом, монтажной бригадой (СРО), что позволяет осуществлять полный комплекс услуг по реализации объектов в области водоснабжения, канализации, автоматизации технологических процессов.
Оценка объекта
Проектирование
Подбор оборудования
Производство и монтаж
Ввод в эксплуатацию
Гарантийное и сервисное обслуживание