Современная Автоматика - системы водоснабжения, канализации, очистки и водоподготовки

Производство инженерного оборудования

  • Насосные станции водоснабжения
  • Автоматические насосные станции пожаротушения
  • Шкафы управления технологическим оборудованием
  • Системы водоподготовки и водоочистки
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Строительство инженерных сооружений

  • Блочно-модульные водозаборные узлы (ВЗУ)
  • Блочные насосные станции
  • Канализационные насосные станции
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Проектирование и разработка технологических решений

  • Проектирование систем водоснабжения и водоотведения
  • Проектирование систем автоматизации
  • Разработка раздела Технология (ТХ)
  • Конструирование инженерного оборудования
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Промышленные насосы CNP (Китай) в наличии в Москве

Поставка промышленных насосов CNP для водоснабжения и водоотведения:

  • центробежные насосы (моноблочные, консольные)
  • многоступенчатые насосы
  • погружные насосы
  • циркуляционные насосы «ин-лайн»
Насосы CNP
Блочно-модульные сооружения

Блочно-модульные сооружения

Насосные станции повышения давления

Насосные станции повышения давления

Насосные станции поддержания давления

Насосные станции поддержания давления

Насосные станции пожаротушения

Насосные станции пожаротушения

Пенное пожаротушение

Пенное пожаротушение

Системы водоподготовки

Системы водоподготовки

Локальные очистные сооружения

Локальные очистные сооружения

Шкафы управления

Шкафы управления

Промышленные насосы

Промышленные насосы

Блочно-модульный ВЗУ «SOV-BLOK»

Компания «Завод «Современная Автоматика» разработала типовое решение блочно-модульного водозаборного узла «SOV-BLOK», включающего в себя комплекс оборудования химической водоочистки (механическую очистку, обезжелезивание, сорбцию, обратный осмос, ультрафиолетовое обеззараживание) и станции повышения давления и пожаротушения.

Технологические схемы и разные варианты комплектации ВЗУ позволяют применять модульные насосные станции практически в любых схемах централизованных систем водоснабжения населенных пунктов и промышленных предприятий.

Блочно-модульный ВЗУ «SOV-BLOK»
  • Котеджные поселки, Жилые комплексы, объекты ЖКХ
  • Промышленность, сезонные производства, аварийное водоснабжение
  • Объекты сельского хозяйства
  • Автодороги, АЗС, транспортная инфраструктура
  • Воинские части, временные базы МЧС, вахтовые городки
  • Отели, санатории и туристическая инфраструктура

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Комплексный подход

Компания обладает собственным проектно-конструкторским бюро (СРО), производственной базой, инженерным составом, монтажной бригадой (СРО), что позволяет осуществлять полный комплекс услуг по реализации объектов в области водоснабжения, канализации, автоматизации технологических процессов.

Оценка объекта

Проектирование

Подбор оборудования

Производство и монтаж

Ввод в эксплуатацию

Гарантийное и сервисное обслуживание

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Реализованные проекты по всей России

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Строительство водозаборного узла п.г.т. Васильево производительностью 4500 м3/сутки

Татарстан, пгт. Васильево, Зеленодольского р-на Подробнее
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Блочные-модульные водозаборные узлы (ВЗУ) пунктов взимания платы и площадок отдыха платной трассы М11 «Москва - Санкт-Петербург»

г. Санкт-Петербург (Ленинградская область) Подробнее
123

Система водоподготовки технологической воды завода «Бикотекс»

Нижнекамск Подробнее
123

Блочная насосная станция пенного пожаротушения завода «Бикотекс»

Нижнекамск Подробнее
123

Блочные насосные станции хозяйственно-питьевого водоснабжения районов г. Можга (3000 м3/сут и 7000 м3/сут)

г. Можга Подробнее
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Блочно-модульный Водозаборный узел (ВЗУ) для обеспечения водой лабораторных корпусов «Серконс»

г. Чехов Подробнее
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Портфолио

Блочная насосная станция пенного пожаротушения

ООО "Завод "Современная Автоматика"

Строительство водозаборных узлов (ВЗУ)

ООО "Завод "Современная Автоматика"

Блочно-модульный водозаборный узел (ВЗУ) «SOV BLOK»

ООО "Завод "Современная Автоматика"

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